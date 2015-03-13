توقيف مقدم تلفزيونى وكوميدى فى تونس بتهمة إهانة الرئيس

أوقف فى تونس الجمعة مقدم تلفزيونى وكوميدى مشهوران بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي، وحُدد يوم 25 مارس الحالى لمحاكمتهما، فى حين نفت رئاسة الجمهورية "علاقتها" بهذه القضية.

وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس "تم توقيف (المقدم التلفزيوني) معز بن غربية و(الكوميدي) وسيم الحريصى بتهمة ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة".

وأضاف ان القضاء حدد يوم 25 مارس الجارى لمحاكمة المتهمين اللذين "سيبقيان موقوفين" حتى محاكمتهما، وقبل الثورة التى اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اشتهر معز بن غربية بتقديم برامج تلفزيونية رياضية.

وبعد الاطاحة ببن علي، اشتهر بتقديم برنامج حوارى سياسى عنوانه "التاسعة مساء" على تلفزيون "التونسية" الخاص، وكان المقدم يستعد لإطلاق تلفزيون خاص باسم "التاسعة".

ويقدم الكوميدى وسيم الحريصى المعرف فى تونس باسم "ميغالو" برنامج يوميا ساخرا عنوانه "سايس خوك" (رفقا بأخيك) فى إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، وقد اكتسب شهرة واسعة بفضل إجادته تقليد أصوات شخصيات سياسية وفنية ورياضية تونسية عدة.

ورفض الناطق الرسمى باسم النيابة العامة اعطاء تفاصيل عن التهم الموجهة الى بن غربية والحريصى قائلا "لا ندخل فى التفاصيل لأن مصلحة البحث (التحقيق القضائي) تستدعى ذلك".

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