5 أسباب تبطئ من معدل خسارتك للوزن الزائد

التخلص من الوزن ببطء يجعلك تفقد الإرادة:>تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مشكلة يعانى منها الكثيرون أثناء اتباعهم للأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، وهى البطء فى نزول الوزن، وهذا يتسبب فى إصابة الشخص بالإحباط وزوال الإرادة للتخلص من الوزن الزائد.

أسباب ثبات الوزن أو التخلص منه ببطء

وتقدم د. علا أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأمور التى تؤدى لبطء نزول الوزن، وهى:

>1- تعتبر الحركة من أهم خطوات التخلص من الوزن، ولذلك فإن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة لا يستطيعون التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وذلك يرجع إلى الإصابة باضطرابات هرمونية بسبب عدم الحركة.

2- عدم تثبيت عدد ساعات النوم والاستيقاظ، يتسبب فى تقليل نسبة حرق الدهون فى الجسم، ولذلك ينصح بتثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ.

3- 15% من العوامل المساعدة على التخلص من الوزن الزائد يعتمد على تناولك للماء، لأنها تساعد على ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، ولذلك ينصح بتناولها بكثرة.

4- عدم تناولك لوجبة الإفطار من أهم أسباب قلة حرق الدهون فى الجسم، ولذلك ينصح بتناول وجبة إفطار غنية بالفيتامينات والبروتينات كالفول والعدس والبيض، لكى تتجنب الشعور بالجوع طوال اليوم.

5- الإكثار من تناولك للمشروبات الغازية الدايت.

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