"التفاح" يعالج قصور الكلى بشرط إعداده بالطرق الصحية

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أكدت الدكتور هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية، أن التفاح من الفواكه المفيدة والصحية للإنسان، ويعد مصدرا جيدا للحصول على الألياف الغذائية والحديد والبتاسيوم.>أشارت د. هنادى إلى أن احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف، يجعله علاجا فعالا فى تهدئة حالات الإمساك التى تصيب البعض، وهنا ينصح بتناوله كاملا دون نزع القشرة الخارجية له.>وأوضحت د. هنادى أن التفاح يعد أفضل الفواكه الصحية للأشخاص الذين يعانون من بعض قصور بالكلى، ولكن ذلك متوقفا على إعداده بالطريقة الصحية، من خلال إزالة القشرة الخارجية وتقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم وضعه فى الماء المغلى وتناوله بالماء.>وأضافت أن التفاح أحد الفواكه الملينة وسهلة الهضم، مما يجعل تناوله مفيدا للأطفال، خاصة فى سن الفطام، كما ينصح الأطباء بتقديم التفاح فى مرحلة إدخال الطعام الأول للطفل.>وتتابع د. هنادى أن تناول التفاح مفيد لكبار السن لأنه من الفواكه الخفيفة وسهلة الهضم، كما يحتوى على فيتامينات وألياف غذائية هامة للمرحلة العمرية الخاصة بهم.