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نائب رئيس غرفة الجلود: ننتظر طفرة في صادرات الجلود المصرية بعد مؤتمر شرم الشيخ

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نائب رئيس غرفة الجلود: ننتظر طفرة في صادرات الجلود المصرية بعد مؤتمر شرم الشيخ نائب رئيس غرفة الجلود: ننتظر طفرة في صادرات الجلود المصرية بعد مؤتمر شرم الشيخ

قال محمد مهران نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية: لا ننتظر أي عائد من هذا الحدث العظيم قدر ما نسعى لأن نقدم نحن لمصر من خلال هذه المناسبة، ولا تهمنا أي مصلحة خاصة في هذا المؤتمر وإنما ما يهمنا هو مصلحة العليا، فهناك واجبات من الصناع والمستثمرين تجاه الدولة في المؤتمر الاقتصادي وهي دعم ومساندة القيادة السياسية، ومن الطبيعي أن يسوق الصناع لبلادهم خاصة في ظل ذلك الحدث وإطلاع المستثمرين الأجانب على الفرص التي تتميز بها مصر والمجالات التي تتواجد فيها بقوة خاصة في ظل تصدير القطاع منتجاته لأغلب أنحاء العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA  أن ما يسعى إليه صناع دباغة الجلود خلال القمة هو إثبات أن هناك صناعة قوية تسمى دباغة الجلود وأنهم على استعداد تام للاستمرار في العطاء والتصدير لدول العالم شتى وكذلك مستعدون للتعاون من أي دولة إذا ما رغبت في وجود أحد أوجه التعاون أو الاستثمار المشترك معهم، مضيفًا: مستعدين كذلك للحصول على الخامات التي نستخدمها في صناعتنا عن طريق أي من الحضور.

ولفت إلى أن من المرتقب أن يشهد مجال التصدير حديث واهتمام خلال المؤتمر لبحث زيادة الصادرات المصرية من منتجات مصر من قطاع دباغة الجلود بجانب إمكانية استيراد الجلود الخام من بعض الدول ووجود تعاون مشترك معهم.

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أونا

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