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السيطرة على حريق بشقة مقاول فى سوهاج

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السيطرة على حريق بشقة مقاول فى سوهاج السيطرة على حريق بشقة مقاول فى سوهاج
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على حريق شب بدائرة قسن شرطة ثان سوهاج بشارع مسجد التوحيد المتفرع من شارع التحرير دائرة القسم، بشقة بالطابق الثامن بأحد العقارات بدائرة القسم.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على حريق نشب فى شقة بأحد عقارات بدائرة قسم ثان سوهاج دون خسائر بالأرواح.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليه العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث الجنائى وقادها المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والرائد أحمد المراغى معاون أول مباحث القسم بنشوب الحريق فى شقة بالطابق الثامن بالعقار رقم 1 ملك "حمدى ع ص " 57 عاما مقاول، وبالفحص تبين وجود انصهار بجميع مصادر الكهرباء فى الشقة.

لم يسفر الحريق عن أى إصابات انحصرت التلفيات فـى احتراق محتويات الشقة من مفروشات وأثاثات وأجهزة كهربائية، وبسؤال مالكها قرر بأنه أثناء تواجده وأسرته فوجئ بنشوب الحريق ولم يعلل سببا لـه ولم يتهم أحدا بالتسبب فـيه.. تحرر المحضر رقم 577 إدارى القسم لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365