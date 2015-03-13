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هاشتاج "إسأل حماس" يعود بأثر عكسى على الحركة

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هاشتاج "إسأل حماس" يعود بأثر عكسى على الحركة هاشتاج "إسأل حماس" يعود بأثر عكسى على الحركة
دشنت حركة "حماس" حملة على تويتر لبناء الدعم لها فى الغرب، ولكن الجهد يبدو أنه جاء بأثر عكسى.

وبدأت حماس التى تحكم غزة هاشتاج "إسأل حماس" اليوم الجمعة، وتعهدت الحملة بتقديم أجوبة من قادة الجماعة، أو كما قالوا "خذ الحقيقة من فم الحصان".

ورد مستخدمو تويتر على الهاشتاج بالسخرية، وسأل أحدهما إذا كان مسلح حماس الملثم "أعزبا ومستعدا للاختلاط".

وانتقد آخرون حماس لاخفاء أسلحتها ومقاتليها فى المناطق المدنية، وسألت مستخدمة لتويتر حدد البروفايل الخاص بها هويتها بأنها دبلوماسية إسرائيلية "إذا ما أعطيت الخيار، من الأفضل إخفاء الأسلحة فى قسم الأشعة أو الأطفال بالمستشفى".

وقالت حماس إن هدف الحملة هو أن تعبر حماس عن وجهة نظرها مباشرة للعالم.

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