بالصور.. البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج

بهدف تطوير الري فى الأراضي القديمة وتدبير المياة ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأنتاج الزراعي، يتم تنفيذ بروتوكول التعاون مابين وزرارتي الري ، والزراعة لتطوير الري الحقلي ،علي ترعة الكوامل وفروعها بمركزي المنشأة وسوهاج وذلك بتمويل من البنك الدولي قدره 70 مليون جنيه.

ويشارك فى المشروع ممثلين عن وزارات الري والزراعة .

وقال المهندس عمر سيف النصر مهندس ري البلينا والمكلف بالتنسيق مع عدد من مهندسي الري بتنفيذ المشروع أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الرئيسية، وخفض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية بما يقارب 50%.

مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية ، والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق ورفع عائد الفلاح من المشروع، وتجميع الحيازات الزراعية للفلاحين.