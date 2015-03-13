أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج

Google+ Print
بالصور.. البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج بالصور.. البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج

البدء فى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بسوهاج

بهدف تطوير الري فى الأراضي القديمة وتدبير المياة ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأنتاج الزراعي، يتم تنفيذ بروتوكول التعاون مابين وزرارتي الري ، والزراعة لتطوير الري الحقلي ،علي ترعة الكوامل وفروعها بمركزي المنشأة وسوهاج وذلك بتمويل من البنك الدولي قدره 70 مليون جنيه.

ويشارك فى المشروع ممثلين عن وزارات الري والزراعة .

وقال المهندس عمر سيف النصر مهندس ري البلينا والمكلف بالتنسيق مع عدد من مهندسي الري بتنفيذ المشروع أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الرئيسية، وخفض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية بما يقارب 50%.

مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية ، والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق ورفع عائد الفلاح من المشروع، وتجميع الحيازات الزراعية للفلاحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا