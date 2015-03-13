لاجارد: مصر حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال فترة قصيرة لاقت ترحيب المواطنين

قالت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن مصر حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال تلك الفترة القصيرة الماضية، مشيرةً إلى أن تلك الإصلاحات لاقت ترحيبًا من المواطنين.

وأضافت لاجارد – خلال الكلمة التى ألقتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن مصر اتخذت تدابير عظيمة بشأن الضرائب خاصة على الكحول والدخان، كما أنها بدأت في مسار الإصلاح الاقتصادي بجرأة خلال العام الماضي.

وأشارت لاجارد إلى أن تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المواطنين دليل على ثقة المواطنين في بلدهم.