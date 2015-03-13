أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لاجارد: مصر حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال فترة قصيرة لاقت ترحيب المواطنين

Google+ Print
لاجارد: مصر حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال فترة قصيرة لاقت ترحيب المواطنين لاجارد: مصر حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال فترة قصيرة لاقت ترحيب المواطنين

كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى

قالت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن حققت إصلاحات لم نكن نتوقعها خلال تلك الفترة القصيرة الماضية، مشيرةً إلى أن تلك الإصلاحات لاقت ترحيبًا من المواطنين.

وأضافت لاجارد – خلال الكلمة التى ألقتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن مصر اتخذت تدابير عظيمة بشأن الضرائب خاصة على الكحول والدخان، كما أنها بدأت في مسار الإصلاح الاقتصادي بجرأة خلال العام الماضي.

وأشارت لاجارد إلى أن  تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المواطنين دليل على ثقة المواطنين في بلدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا