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"القاعدة" باليمن تعلن مقتل أكثر من 20 مسلحا حوثيا فى هجوم بمحافظة البيضاء

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"القاعدة" باليمن تعلن مقتل أكثر من 20 مسلحا حوثيا فى هجوم بمحافظة البيضاء "القاعدة" باليمن تعلن مقتل أكثر من 20 مسلحا حوثيا فى هجوم بمحافظة البيضاء
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مراسلها، أن تنظيم القاعدة فى اليمن أعلن عن مقتل أكثر من 20 مسلحا حوثيا فى هجوم على مركز له بمحافظة البيضاء.

وكان قد قتل متظاهران وأصيب ستة آخرون برصاص الحوثيين أمس الخميس، خلال تفريق تظاهرة مناهضة للمسلحين الشيعة فى البيضاء بوسط البلاد، حسبما أفاد ناشطون ومصدر طبى.

ويشهد اليمن سلسلة من التظاهرات المناهضة للحوثيين والمؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادى الذى انتقل إلى عدن لممارسة مهامه كرئيس معترف به دوليا لليمن.
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