محمد العريان: استقرار مصر ضمان للمنطقة.. والبداية من شرم الشيخ

أعرب الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، عن تفاؤله بمؤتمر مصر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ، لما يمثله من خطوة مهمة فى طريق البناء واستقرار المنطقة، قائلا "النمو الاقتصادى بمصر فى هذه الفترة يتمثل فى المؤتمر الاقتصادى الذى نشهده اليوم، لذا يجب أن يكون لديك بيت جيد وجيران جيدون، والبداية من شرم الشيخ".

وأضاف الخبير الاقتصادى العالمى، فى حواره مع الإعلامى شريف عامر، على هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادى العالمى، أن رجال الأعمال لديهم مسئولية لتعزيز شبكات السلام فى المجتمع، موضحا أن المجتمع ينظر إلى هذا المؤتمر على أنه يعطى مصداقية سياسية وتحولا، وبداية للبحث عن طرق للنمو الاقتصادى والتواجد الدولى، مشيرا إلى أن مصر فى الماضى كانت تؤدى اقتصاديا بشكل سيئ على مدار عقود، ولكنها لديها قدرات كبيرة لتجاوز ذلك، ومصر دولة محورية ولها دور كبير وتعداد سكانها كبير، وبالتالى هناك اعتراف عالمى بأن استقرار وأمن مصر ضمان لاستقرار الشرق الأوسط.

وأكد أن العالم ككل يتطلع إلى هدف واحد، وهو النمو الشامل، وهناك رغبة فى ذلك، فلا يمكن تحقيق هذه التحديات بدون التغلب على المعوقات.

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