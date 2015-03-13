نفوق 5000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

شب حريق هائل حريق بمزرعة دواجن فى قرية خالد ابن الوليد التابعة لمركز بدر بالبحيرة وانتقلت قوات الحماية المدنية وتعاملت مع النيران وتبين أن المزرعة مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالخشب والبوص ما أسفر عن نفوق 5000 كتكوت عمر 16 يوما.

وبسؤال مالك المزرعة "سامى.ج" فلاح مقيم فى قرية الطيرية بمركز كوم حمادة أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحد فتحرر المحضر 1108 إدارى المركز لسنة 2015 وإحالته بعد إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إلى النيابة العامة.

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