إحباط تهريب 1000 لتر سولار بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين محملتين بـ1000 لتر سولار، بسؤال قائديهما قررا بأن الحمولة ملك شركتى للدواجن فتحرر المحضران 1070، 1071 جنح قسم شرطة غرب النوبارية لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق.

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