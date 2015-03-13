ضبط لصين خطفا حقيبة بها 100 ألف جنيه من سيارة فى بنى سويف

ألقت قوات الشرطة القبض على لصين أمسك بهما الأهالى بعد أن خطفا حقيبة بها مبلغ كبير من داخل سيارة عقب افتعالهما مشاجرة مع صاحبها أمام أحد البنوك بمدينة بنى سويف.

تلقى العميد سامى توفيق، مدير شرطة النجدة، بلاغًا من "خالد.م" 47 سنة، مقيم بدائرة قسم بنى سويف، اتهم فيه شخصين بسرقه حقيبة بها 100 ألف جنيه من سيارته بعد أن افتعلا معه مشاجرة بدعوى تضييقه الطريق عليهما أمام أحد البنوك فى بندر بنى سويف وأثناء فرارهما انقلبت بهما الدراجة البخارية التى يستقلانها فتمكن بمساعده الأهالى من الإمساك بهما.

بعد إخطار اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، انتقل العقيد مصطفى الدهشورى، نائب مأمور قسم شرطة بنى سويف، والمقدم مصطفى منتصر، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد شحاتة، وألقوا القبض على اللصين واقتادوهما بدراجتهما البخاريه والمجنى عليه إلى القسم.

اعترف المتهمان "رمضان.ع" 35 سنة، عاطل، ومسجل خطر سرقات، و"محمود.ص" 22 سنة، عاطل، مقيمان بمنطقة الحواتم فى الفيوم، بارتكاب الواقعة وبتفتيشهما عثرت الشرطة معهما على كمية من أقراص الترامادول فتم إخطار العميد محمد لبنة، مدير إدارة المرور، للتحرى عن الدراجة البخاريه التى تحمل لوحة معدنية رقم 137487 الفيوم لمعرفة مالكها وبيان سرقتها من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى محسن حميدة رئيس نيابة بندر بنى سويف، فقرر بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.