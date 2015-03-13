جون كيرى: مصر تعود لدورها المحورى وملتزمون بالعمل معها لتحقيق الرفاهية

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، موجهًا حديثه للرئيس السيسى: "قد وضح أن مبادرتك بالفعل تؤكد الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة ولزمن طويل وأنت تتعامل مع الموضوعات البالغة الصعوبة".

وأضاف كيرى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ: "جئت برسالة أن الشعب الأمريكى ملتزم بالأمن والرفاهية الاقتصادية للشعب المصرى وسوف نعمل معكم بالتأكيد على الأهداف الطموحة والرؤية السليمة التى وضعتموها اليوم، ومصر لديها من الناحية التاريخية الوعاء الأهم للمنطقة من حيث الأفكار كما أنها تشكل ربع العالم العربى وسكان العرب".

وتابع "عدد كبير من القيادات القديرة وذات الخبرة جاءوا من مختلف أنحاء العالم وسعيد بأن بعض الشركات الكبرى فى أمريكا قد حضرت هنا اليوم".

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