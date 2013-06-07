7 فوائد صحية للزنجبيل تدفعك لتناوله بانتظام

كتب : سارة سعيد منذ 7 دقائق

يستخدم الزنجبيل كوسيلة طبيعية للوقاية الصحية في الطب البديل، وحقق نجاحا في هذا المجال، ولكن الكثير من السيدات لا يعرفن فوائد الزنجبيل الصحية، ويقتصرن على استخدامه في الطهي لمذاقه فقط، دون إدراك فوائده، التي تشمل:

1- تحسين الهضم

فالزنجبيل يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، ويستخدم بمثابة مسكن ومهدئ لعلاج اضطرابات المعدة، كذلك يستخدم كمطهر للقولون والتخلص من الغازات الموجودة بالمعدة، فاحرصي على احتساء شاي الزنجبيل بعد وجبات الطعام فيحفز العصارات الهضمية ويحسن عملية الهضم.

2- الوقاية من القئ والغثيان

استخدام الزنجبيل كتوابل وبهارات أو احتسائه كشاي، يساعد على تحقيق التوازن في حركة الجهاز الهضمي، ويخفض من حالات الغثيان والقئ، كذلك الانتظام على تناوله مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي.

3- خفض الوزن

الزنجبيل يساعدك على الشعور بالشبع، فيمنعك من الإفراط في تناول الأطعمة، وبالتالي يساعدك على خفض وزنك، وقد أجريت دراسة في هولندا أثبتت أن الزنجبيل يعمل على حرق الدهون أيضا.

4- الوقاية من السرطان

الزنجبيل يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان، وأهمها سرطان المبيض، وسرطان الرئة وسرطان الثدي، وسرطان الدم وسرطان البنكرياس.

5- تنشيط الدورة الدموية

من أكثر فوائد الزنجبيل هو تنشيط الدورة الدموية بجميع أنحاء الجسم، مما يؤدي لصحة أفضل بشكل عام، فيمكن أن يستفيد مرضى ضغط الدم المرتفع، وأرق الدم من الزنجبيل، فيعمل على جعل صفائح الدم أقل لزوجة فيعزز صحة القلب والأوعية الدموية، والوقاية من الجلطات.

6- علاج السعال ونزلات البرد

من الفوائد الصحية للزنجبيل كونها مزيلة للاحتقان، مما يجعلها مفيدة لعلاج السعال ونزلات البرد، فهو يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، فيحفز إفراز مادة تساعد على تجنب انسداد الأنف.

7- علاج الصداع النصفي:

الزنجبيل يساعد في علاج الصداع النصفي أو التخفيف من أعراضه، فهناك مدة تسمى البروستاجلاندين تسبب التهاب الأوعية الدموية في الدماغ مما تؤدي للصداع النصفي، ويساعد الزنجبيل في منع هذه المادة من التسبب في التهاب الأوعية.

7- مضاد للالتهابات:

الزنجبيل له خصاص مضادة للالتهابات، قد تخفف آلام التهاب المفاصل، كذلك يمكن استخدام زيت الزنجبيل في تدليك المنطقة المصابة وتخفيف آلام العضلات.