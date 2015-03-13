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"عمرو أديب" يعرض صور ماكيتات العاصمة الجديدة: دبى أخرى فى مصر

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عرض الإعلامى عمرو أديب ماكيتات العاصمة الجديدة، والتى سيبدأ العمل بها عقب المؤتمر الاقتصادى، قائلاً: "دبى جديدة فى "، مضيفاً أنها تحتوى على عمارات وأبراج وقاعات مؤتمرات.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، إن العاصمة الجديدة عبارة عن مدينة ضخمة تقوم بها شركة إماراتية كبيرة تعمل خصيصاً لهذا المشروع.

العاصمة الجديدة- 2015-03 - اليوم السابع
>العاصمة الجديدة

العاصمة الجديدة - 2015-03 - اليوم السابع
> العاصمة الجديدة

ماكيت العاصمة الجديدة- 2015-03 - اليوم السابع
> ماكيت العاصمة الجديدة

نموذج العاصمة الجديدة - 2015-03 - اليوم السابع
> نموذج العاصمة الجديدة

جانب من ماكيت العاصمة الجديدة- 2015-03 - اليوم السابع
>جانب من ماكيت العاصمة الجديدة

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مصر 365

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