"عمرو أديب" يعرض صور ماكيتات العاصمة الجديدة: دبى أخرى فى مصر
عرض الإعلامى عمرو أديب ماكيتات العاصمة الجديدة، والتى سيبدأ العمل بها عقب المؤتمر الاقتصادى، قائلاً: "دبى جديدة فى مصر"، مضيفاً أنها تحتوى على عمارات وأبراج وقاعات مؤتمرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال أديب خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، إن العاصمة الجديدة عبارة عن مدينة ضخمة تقوم بها شركة إماراتية كبيرة تعمل خصيصاً لهذا المشروع.
>العاصمة الجديدة
> العاصمة الجديدة
> ماكيت العاصمة الجديدة
> نموذج العاصمة الجديدة
>جانب من ماكيت العاصمة الجديدة