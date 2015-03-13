"عمرو أديب" يعرض صور ماكيتات العاصمة الجديدة: دبى أخرى فى مصر

عرض الإعلامى عمرو أديب ماكيتات العاصمة الجديدة، والتى سيبدأ العمل بها عقب المؤتمر الاقتصادى، قائلاً: "دبى جديدة فى مصر "، مضيفاً أنها تحتوى على عمارات وأبراج وقاعات مؤتمرات.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، إن العاصمة الجديدة عبارة عن مدينة ضخمة تقوم بها شركة إماراتية كبيرة تعمل خصيصاً لهذا المشروع.



>العاصمة الجديدة



> العاصمة الجديدة



> ماكيت العاصمة الجديدة



> نموذج العاصمة الجديدة



>جانب من ماكيت العاصمة الجديدة