وزير التجارة الصيني: سنستورد كل المنتجات التنافسية من مصر.. ونركز مجالات الطاقة النظيفة والسياحة

قال زيهانغ ماو، وزير التجارة الصيني، إن بلاده لديها نوايا لتكثيف التعاون مع مصر، وأن استثمارت الصين فى مصر خلال الفترة المقبلة ستتركز في مجالات الطاقة النظيفة والسياحة والتجارة كما تنوى الصين تكثيف الشراكة فى القطاع الصناعى وانشاء الموانىء والقطارات.

وأضاف وزير التجارة الصيني – خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن الصين تنوى استيراد كل المنتجات التنافسية من مصر، وكذلك اتخاذ الاجراءات التى تسهل المنتجات المصرية فى السوق الصينية.

وأكد ماو على أن الصين تدعم كافة المجهودات المصرية لتحسين مستقبلها الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التى عقدت علاقات ديبلوماسية مع الصين.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادى بين مصر والصين زاد فى الأونة الآخيرة بشكل كبير، وأن هناك رؤية استراتيجية مصرية صينية بما يعيد تشكيل العلاقات خلال المستقبل بما يعود بالنفع على البلدين.

وقال ماو إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى قادرة على تحقيق الاستقرار والرخاء، مشيراً إلى أنم مصدر لديها الكثير من المصادر والثروات فى كافة القطاعات.

وأوضح مبعوث الرئيس الصينى للمؤتمر الاقتصادي المصرى، أن قطاع قناة السويس جذب الكثير من الشركات الصينية