انطلاق بطولة أفريقيا للثلاثي “للترايثلون” بمنطقة سهل حشيش بالغردقة‎

شهدت منطقة سهل حشيش بالغردقة إنطلاق بطولة افريقيا للثلاثى ” للترايثلون ” فى المراحل السنية من 16 سنة حتى 24 عاما بمشاركة 33 دولة.

وتقام منافسات البطولة فى ثلاث مسابقات ، السباحة لمسافة 1500 متر ثم الدراجات 40 كم ، وأخيرا الجرى 10كم ، وتاتى أهمية هذه البطولة نظرا، لأنها ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورى الألعاب الأوليمبية المقبلة التى ستقام برودى جانيرو بالبرازيل عام 2016.

وعقب نهاية البطولة سيتم توزيع الجوائز وهى عبارة عن الكئوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل ، بالإضافة لمبلغ 3 آلاف دولار للفائز بلقب البطولة الأفريقية.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو سويلم المدير التنفيذى للاتحاد إن البطولة ستشهد منافسة قوية بين 200 لاعب ، ولاعبة يمثلون 33 دولة سيشاركون بالبطولة.