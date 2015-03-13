أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انطلاق بطولة أفريقيا للثلاثي “للترايثلون” بمنطقة سهل حشيش بالغردقة‎

Google+ Print
انطلاق بطولة أفريقيا للثلاثي “للترايثلون” بمنطقة سهل حشيش بالغردقة‎ انطلاق بطولة أفريقيا للثلاثي “للترايثلون” بمنطقة سهل حشيش بالغردقة‎

مطار الغردقة

شهدت منطقة سهل حشيش بالغردقة إنطلاق بطولة افريقيا للثلاثى ” للترايثلون ” فى المراحل السنية من 16 سنة حتى 24 عاما بمشاركة 33 دولة.

وتقام منافسات البطولة فى ثلاث مسابقات ، السباحة لمسافة 1500 متر ثم الدراجات 40 كم ، وأخيرا الجرى 10كم ، وتاتى أهمية هذه البطولة نظرا، لأنها ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورى الألعاب الأوليمبية المقبلة التى ستقام برودى جانيرو بالبرازيل عام 2016.

وعقب نهاية البطولة سيتم توزيع الجوائز وهى عبارة عن الكئوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل ، بالإضافة لمبلغ 3 آلاف دولار للفائز بلقب البطولة الأفريقية.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو سويلم المدير التنفيذى للاتحاد إن البطولة ستشهد منافسة قوية بين 200 لاعب ، ولاعبة يمثلون 33 دولة سيشاركون بالبطولة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا