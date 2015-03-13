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رئيس الوزراء الإيطالى: حان وقت زيادة الشراكة مع مصر وندعم خطط السيسى الإصلاحية

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رئيس الوزراء الإيطالى: حان وقت زيادة الشراكة مع مصر وندعم خطط السيسى الإصلاحية رئيس الوزراء الإيطالى: حان وقت زيادة الشراكة مع مصر وندعم خطط السيسى الإصلاحية

ماتيو رينزى، رئيس الوزراء الإيطالى

قال رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزى، إن بلاده قررت ألا يفوتها تلك اللحظة التاريخية في التعاون مع المنطقة العربية من خلال ، معربًا عن رغبة إيطاليا في التواصل مع العالم العربي وأن تكون إيطاليا هى الجسر المصري لأوروبا.

وأضاف رئيس الإيطالية – خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ –  أن صداقة بلاده أصبحت شراكة قوية مع مصر، مشيراً إلى أن إيطاليا تلعب دور محوري بالاقتصاد المصرى.

وأكد رينزى على دعم بلاده لخطط الاصلاح التى يقوم بها حاليا الرئيس ، مضيفًا أن “الحرب التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب هى حربنا واستقرار مصر هو استقرارنا”.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالى أن جميع المستثمرين الإيطاليين شعروا بمدى التحسن الاقتصادي  في مصر، مشيراً إلى أن بلاده تعد رابع أكبر مستثمر في مصر وأنه حان الوقت لزيادة الشراكة بين مصر وإيطاليا.

 

 

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