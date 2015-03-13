وفاة ربة منزل بأسيوط إثر سقوطها من سلم منزلها‎

لقيت ربة منزل مصرعها أثر إصابتها بعد أن إنزلقت قدماها وسقطت على السلم أثناء قيامها بتنظيفه.

وتلقي اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط بلاغًا، من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود إخطار من مستشفى أسيوط الجامعي يفيد بوصول “س.ع.أ ” ربة منزل، ومقيمة ببندر الساحل زوجة أ. ك. ع، موظف بالمستشفى، مصابة بنزيف بالمخ واشتباه كسور بعظام الجمجمة وادعاء سقوط من علو، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها بالمستشفى.

وبالانتقال وسؤال شقيقها ” أ.ع.أ “محام، ومقيم بساحل سليم أفاد أنه أثناء تواجد شقيقته بمسكنها وحال قيامها بنظافة سلم المنزل إنزلقت قدماها وسقطت على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا بالتسبب في ذلك ونفى وجود خلافات بينهما وآخرين.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.