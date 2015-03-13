"صحة الإسكندرية": خطة لتطوير الخدمات المقدمة للأم والطفل

عقد بمركز طب الأسرة بسان ستيفانو بالإسكندرية، اجتماع موسع لقيادات قطاع رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، مع الجهاز الإشرافى لرعاية الأمومة والطفولة، بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وقيادات المديرية.

وناقش الاجتماع تطوير الطرق الإشرافية بهدف رفع كفاءة الأطباء والتمريض، والتأكيد على متابعة كل عناصر برامج رعاية الأمومة والطفولة - أثناء المرور على الوحدات - بشكل منظم وفى وقت مختصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريح له عقب الاجتماع، أن الاجتماع يأتى ضمن خطة وزارة الصحة لزيادة الاهتمام بالأم والطفل، باعتبارهما من الفئات الأولى بالرعاية الصحية، وأن مديرية الصحة بالإسكندرية - تعمل فى إطار تلك الخطة – لتطوير الخدمات المقدمة للأم والطفل، وتقديم خدمات متميزة مجانية وقائة وعلاجية وإدخال خدمات جديدة، لما لذلك من مردود كبير على صحة الأم والطفل، وبالتالى صحة المجتمع ككل، بالإضافة إلى ما له من مردود اقتصادى نتيجة الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية فى الوقت المناسب وعلاجها بتكلفة بسيطة قبل تفاقمها.

وحضر الاجتماع الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية المتكاملة بوزارة الصحة، والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة حنان جمال الدين وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة مديجة خليفة القائم بأعمال مدير عام إدارة الطب الوقائى بالمديرية، والدكتورة مهجة مصطفى مدير رعاية الأمومة بالطفولة بالمديرية، وعدد من مديرى الإدارات المعنية علاوة على مديرى عموم المناطق الطبية بالإسكندرية.