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تعرف على أسباب الإصابة بـ"الهذيان"

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تعرف على أسباب الإصابة بـ"الهذيان" تعرف على أسباب الإصابة بـ"الهذيان"
بعيدا عن الحب والذى يعتبره الكثيرون السبب الرئيسى وراء الإصابة بالهذيان، فالهذيان أو الحديث فى غير موضعه، من أشهر أعراض الاضطرابات النفسية، فالبعض يمر بحالة من الهذيان والحديث بشكل غير مترابط، وهنا نحصر بعض الأسباب الشائعة المرضية والنفسية للإصابة بالهذيان والهلوسة.

تؤكد الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية، أن الهذيان والحديث فى غير موضعه، كالتلفظ بكلمات لا علاقة لها بسياق الحديث الدائر، أو الإجابة بإجابات غير مترابطة وشائكة ولا تمت بصلة لموضوع الحديث، أو الحديث دون سبب، كلها أشكال للهذيان أو الحديث غير المفهوم.


>وتوضح رغدة أنه فى غير الحالات المرضية التى تعانى من اضطراب نفسى حاد أو مرض نفسى عضال، فالهذيان له أسباب عديدة ومباشرة يمر بها أغلبنا بضورة يومية، ومن أهمها:
>- قلة النوم ونقص عدد ساعاته بشكل واضح
>- اضطرابات النوم كالأرق الزائد أو النوم الزائد أو الكوابيس
>- تعاطى حبوب الهلوسة أو أى نوعيات من الحبوب المخدرة
>- تناول المسكنات القوية
>- تعاطى المهدئات
>- شرود الذهن والتفكير فى أمر يشغل البال على الدوام
>- الإفراط فى التفكير فى المشكلات والأزمات
>- بعض الأشخاص اللذين يعانون صعوبة فى تنحية المشكلات والأزمات وسيطرتها على يومهم بالكامل
>- بعض الاضطرابات النفسية العابرة كالقلق التوتر والعصبية
>- الضغوط اليومية المتراكمة
>- الصدمات النفسية والأحداث المأساوية
>- تراكم المشاعر السلبية لفترات طويلة فى النفس
>- المرور بنوبات فشل عاطفى أو عملي
>- تناول الكثير من المنبهات وبكميات كبيرة وبانتظام
>- نقص التغذية والأنيميا الحادة
>- الإجهاد العصبى والذهنى الشديد فى العمل
>- تعاطى بعض الأدوية لعلاج بعض الأمراض كعرض جانبى لها كأدوية السعال والبرد
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