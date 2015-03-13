كاف يوافق على ارتداء الزمالك شارات سوداء أمام رايون سبورتس

وافق مراقب مباراة الزمالك ورايون سبورتس على ارتداء شارات سودا في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية حدادا على ضحايا الدفاع الجوي.

ويخوض الزمالك أول مبارياته منذ كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا التي وقعت في الثامن من فبراير الماضي.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة للموقع الرسمي للزمالك: "اتفقنا مع مراقب المباراة على أن يرتدي الزمالك شارات سوداء في المباراة".

وأضاف "وافق مراقب المباراة، كما سيتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء".

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى في وجود الجهاز الفني الجديد بقيادة جوزفالدو فيريرا.