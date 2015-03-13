بالصور: تعرّفي على أجمل قلاع العالم السياحية

تتحوّل القلاع، التي شُيّدت من آلاف السنين، إلى معالم سياحيّة جاذبة، خصوصاً انها تمتلك رمزية تاريخية للبلاد.

في ما يأتي لمحة عن بعض من أبرز القلاع السياحيّة في العالم:

- قلعة "نويشفانشتاين": تقع هذه القلعة على قمّة هضبة، وترتفع حوالي 300 متر فوق القرية، التي تحمل نفس الاسم في جنوب غرب ولاية "بافاريا" الألمانية. يعود تاريخ بناء "نويشفانشتاين" إلى القرن التاسع عشر، بأمر من الملك ماكسيميليان الثاني، حيث كانت تُشكّل مقراً لابنه الملك لودفيغ الثاني.

كانت ظهرت هذه القلعة بشكل بارز في عدد من الأفلام، علماً ان الطبقة الأولى منها تضمّ قاعات الاستقبال وغرف الخدم، فيما لم يكتمل بناء غرف الطبقة الثانية مذّاك، أما الثالثة والرابعة فتحوي غرف الملك وأجنحته الفخمة.

تستقبل قلعة "نويشفانشتاين" الزائرين، من 16 أكتوبر/تشرين الأول حتى 27 مارس/آذار، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، ومن 28 مارس/آذار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول من الثامنة صباحاً حتى الخامسة والنصف بعد الظهر.

- قلعة "هوارد": تقع هذه القلعة شمال "يوركشاير" بإنجلترا، وتعود ملكيتها لعائلة هوارد منذ أكثر من 300 سنة. تحيط المناظر الطبيعية الخلابة من بحيرات ونوافير هذا المكان، الذي يخيّم عليه الهدوء.

تفتح قلعة "هوارد" أبوابها، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- قلعة "مالبورك": تتمركز هذه القلعة في شمال بولندا، وتعتبر أكبر قلعة في العالم لناحية المساحة.

كانت "مالبورك" بُنيت من الطوب الأحمر في بروسيا من قبل فرسان "تيوتون"، سنة 1274.

هي تعتبر مثالاً كلاسيكياً لقلعة من القرون الوسطى، وواحدة من المواقع التاريخية الأكثر إثارة للإعجاب في البلاد.

تستقطب القلعة مئات الآلاف من الزائرين كل عام، وتتألف من أقسام ثلاثة: الأعلى والمتوسط والأسفل، بحيث تمّ فصل كلّ من هذه الأقسام عن بعضها بواسطة الخنادق والأبراج.

تفتح قلعة "مالبورك" أبوابها، يومياً، للزائرين، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- قلعة "أوساكا": تعدّ هذه القلعة واحدة من أكثر القلاع شهرةً في اليابان. كانت بنيت في الأصل على أساس حجر طويل لحماية سكّانها من المهاجمين، في خلال القرن السادس عشر، ثم ما لبثت أن لعبت دوراً رئيساً في توحيد اليابان في خلال القرن السادس عشر.

يضمّ البرج الرئيس من هذه القلعة طبقات ثمانية، علماً أنها تغطي حوالي 60000 متر مربع، وتضمّ ثلاثة عشر من الهياكل، فضلاً عن مجموعة من المقتنيات الثقافية المهمّة. تحيط بالقلعة البوابات والأبراج والجدران الحجرية الرائعة والخنادق، فضلاً عن المساحات الخضراء المزينة بأكثر من 600 شجرة من الكرز.

- قلعة "هوهن ويرفن": ترتفع هذه القلعة 623 متراً فوق وادي "سالزاتش"، ويعود تاريخ بنائها إلى القرن الحادي عشر. تحيط جبال الألب وسلسلة جبال "تينينجبيرج" هذا المكان، الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً من جنوب "سالزبورغ"، ويضمّ معرضاً للأسلحة والمركز التاريخي لصيد الصقور.

تفتح قلعة "هوهن ويرفن" أبوابها طوال السنة، وذلك من التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

- قلعة "كيلكيني": بُنيت هذه القلعة في إيرلندا سنة 1195، من قبل ويليام مارشال. هي تضمّ مكتبة، وغرفة للرسم، ومعارض الفن المعاصر، وقاعات للمؤتمرات. تحيط بهذه القلعة الحدائق الواسعة، حث يحلو التنزه فيها!

تفتح قلعة "كيلكيني" من التاسعة والنصف صباحاً حتى الخامسة والنصف بعد الظهر.

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