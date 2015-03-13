محافظ البحيرة يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال المنطقة الصناعية بحوش عيسى

طالب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التسوية والتجهيز للأرض المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الطبية بمنطقة الطرانة بمركز حوش عيسى على مساحة 346 فدانا، وتطبيق التقسيم على الطبيعة، على أن يتم فى نفس الوقت عمل مقايسات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات تمهيدا لطرحها على المستثمرين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمركز حوش عيسى، حيث أشاد خلال متابعته للأعمال بمقلب الطرانة ونقل القمامة وتسوية الأرض بمجهودات مجموعة العمل التى تم تكليفها برئاسة المهندس فتحى عبد الغنى – السكرتير العام المساعد وقامت بتلك الاعمال بالجهود الذاتية للمحافظة.

كما تفقد المحافظ مدرسة حوش عيسى الثانوية الزراعية وأحد محطات الوقود التى تستخدم الكروت الذكية فى الشحن والتفريغ بمدينة حوش عيسى.