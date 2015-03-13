بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد سيارات النجدة الحديثة

أمر وزير الداخلية بدعم شرطة النجدة بالقاهرة بعدد عشرة سيارات حديثة مجهزة بأحدث أجهزة الإتصال ، كما تم زيادة خطوط الكول سنتر المخصصة لتلقي البلاغات من المواطنين والتي ستحقق طفرة ملحوظة في سرعة الإستجابة لبلاغات النجدة على رقم 122 وتلقي أكبر عدد من الإتصالات في ذات التوقيت.

واستكمالاً لذلك فقد قام اللواء، أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتفقد السيارات الجديدة والتي سيبدأ تشغيلها إعتباراً من اليوم في كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة كما أجتمع مع ضباط وأفراد دوريات شرطة النجدة وحثهم على بذل أقصى الجهد لتأمين المواطنين والإستجابة لبلاغاتهم وإستغاثتهم وطالبهم بالتعامل مع كافة المبلغين بإعتباراهم أهل لنا يجب التعامل معهم من هذا المنطلق وحيث أن رجال الشرطة جزء من المجتمع وكل منا معرض لأن يقوم بالإتصال بشرطة النجدة عند الحاجة إليها لنجدته وإغاثته مما يجعل رئيس دورية النجدة واجهة هامة لجهاز الأمن بصفة عامة وهي المحور الأساسي في العمل الأمني .

وقد أكد الضباط والأفراد على عزمهم بذل أقصى الجهد في خدمة المواطنين و تعاهدوا على سعيهم إلى أن تنال الخدمة التي يقدموها للمواطنين على رضائهم وإستحسانهم في الفترة القادمة من ناحيته أكد مدير الأمن على حرص كافة أجهزة الوزارة على تقديم أقصى الدعم والإمكانيات لشرطة النجدة لرفع كفائتها بما يتناسب مع أحدث الوسائل المتاحة التي تمكنها من آداء واجبها في خدمة المواطنين على الوجه الأكمل.