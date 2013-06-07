الجراد يلتهم أوراق أشجار” المانجروف” النادرة برأس محمد بشرم الشيخ



> تعرضت مدينة شرم الشيخ لهجوم كثيف لاسراب الجراد الذى دخل محمية راس محمد والتهم اوراق اشجار” المانجروف النادرة وهاجم السيارات على طريق شرم الشيخ الطور واتجهت اسراب اخرى على الفنادق ومنطقة الرويسات واشعل بدوالرويسات النيران لأبعاد الجراد عن مزارعهم .

> ومن جانبه اكد الدكتور محمد سالم مدير محميات جنوب سيناء انه اضرار قليلة اصابت اشجار المانجروف النادرة هجوم اسراب الجراد مشيرا الى ان ضرر التهام الجراد لبعض اوراق”المانجروف” اقل من تعرض الاشجار للرش المبيدات حيث ان اشجار المانجروف من اكثر الاشجار تنوعا وتتأثر بالمبيدات واوضح سالم ان اوراق المانجروف تنمو بسرعة وتعوض الاوراق التي التهمها الجراد.

> وفى سياق متصل واصلت فرق المكافحة عملها فى مكافحة الجراد في مدن شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين حيث هاجم الجراد النباتات الطبية بسانت كاترين مما يؤثر على فراشة سيناء الزرقاء التي تتغذى على نبات الزعيتران.