مباحث الآداب تنهى نشاط وكر دعارة بالإسماعيلية

ألقت مباحث الآداب القبض على متهم بتسهيل الدعارة فى منزله بحى ثالث بالإسماعيلية وبصحبته راغب متعة فى أحضان ساقطة.

وقال بيان لمديرية أمن الإسماعيلية إن المباحث تتبعت معلومات بإدارة " زكى م. م" 59 سنة لمسكنه فى تسهيل الدعارة، وبعد التأكد من تورطه داهمته قوة وألقت القبض عليه فى منزله، وبصحبته " محمود أ. أ" - 47 سنة - عاريا فى احضان" هويدا ح. م" 27 سنة ..تم التحفظ على الثلاثة وإحالتهم للنيابة .

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