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ضبط عاطل وعامل انتحلا صفة رجلى شرطة وسرقا أموال ركاب قطار الإسكندرية

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ضبط عاطل وعامل انتحلا صفة رجلى شرطة وسرقا أموال ركاب قطار الإسكندرية ضبط عاطل وعامل انتحلا صفة رجلى شرطة وسرقا أموال ركاب قطار الإسكندرية
تلقت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 158 (الإسكندرية / القاهرة)، بلاغا من كل من "محمد. ف.أ" 33 سنة، عامل، مقيم الضبعة – مطروح، و"ممدوح. ر.أ" 34 سنة، صاحب مكتب تجارة وتوزيع، مقيم المحلة الكبرى، بوجود شخصين بالعربة الخامسة من تشكيل القطار مدعيان أنهما من رجال الشرطة ويقومان بالسؤال عن هوية الركاب وتفتيشهم بغرض الاستيلاء على أموالهم .

على الفور تم إخطار رجال قسم شرطة محطة القاهرة وتم إعداد الأكمنة بمحطة القاهرة لضبط المتهمين لدى وصول القطار لرصيف المحطة، وتم ضبطهما وتبين أنهما "محمد.ع" 21 سنة، عاطل مقيم فى سوهاج، و"صلاح.ج" 23 سنة، عامل زراعى، مقيم فى أسيوط.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما للواقعة، فتحرر لهما المحضر رقم 7/369 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وإرساله بالمتهمين والشهود لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365