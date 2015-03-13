ضبط 9 كيلو بانجو بحوزة مسجل فى بورسعيد

تمكن رجال مباحث بورسعيد من ضبط مسجل بحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر أثناء ترويجها على عملائه وحرروا له المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى برئاسة النقيب هيثم ماجد إلى اعتزام "ع ع م"- وشهرته "النجدى" مقيم بدائرة الضواحى من ذوى المعلومات الجنائية- ترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو على عملائه بمختلف أحياء بورسعيد.
داهمته مأمورية وألقت القبض عليه وبحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات.. تحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة فتولت معه التحقيق.