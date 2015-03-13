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ضبط 9 كيلو بانجو بحوزة مسجل فى بورسعيد

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ضبط 9 كيلو بانجو بحوزة مسجل فى بورسعيد ضبط 9 كيلو بانجو بحوزة مسجل فى بورسعيد
تمكن رجال مباحث بورسعيد من ضبط مسجل بحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر أثناء ترويجها على عملائه وحرروا له المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى برئاسة النقيب هيثم ماجد إلى اعتزام "ع ع م"- وشهرته "النجدى" مقيم بدائرة الضواحى من ذوى المعلومات الجنائية- ترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو على عملائه بمختلف أحياء بورسعيد.

داهمته مأمورية وألقت القبض عليه وبحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات.. تحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة فتولت معه التحقيق.

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مصر 365