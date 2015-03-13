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ضبط 49 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج

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ضبط 49 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج ضبط 49 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج
تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج من ضبط "هانى.ك.ب.ع" 27 عاما قائد السيارة رقم "هـ ج أ" 5916 وبصحبته "عصام ع ق ع" 33 عاما - مقيمان بدائرة مركز سوهاج - وبحوزتهما "49" أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم يعتزمان بيعها فى السوق السوداء وحررت لهما المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث لسنة 2015 .

كما ضبطت الشرطة "ياسر م ع م" 41 عاما تاجر بوتاجاز مقيم فى منطقة الشيخ خليفه بدائرة قسم أول سوهاج لتجميعه بونات خاصة بصرف أسطوانات البوتاجاز وبطاقات تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة وبحوزته "12 ألف" جنيه وحررت له المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين لسنة 2015.. تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن وجـــارى الاستمرار فـى شن حملات مماثلة.

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مصر 365

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