ضبط 3 طرب حشيش بحوزة عاطلين فى بسيون

ألقى ضباط مباحث مركز بسيون، القبض على عاطلين مقيمين بمنطقة قطور البلد التابعة لمركز قطور، وبحوزتهما 3طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور مركز بسيون بتمكن الرائد محمد الكردى رئيس مباحث بسيون، والقوة المرافقة له من ضبط "ا.م.م28سنة" عاطل، و"ا.م.ع 30سنة" عاطل وبحوزتهما 3طرب حشيش وزنت 750جراما.

باستجوابهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر لهما المحضر 5607 جنايات مركز بسيون لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.