أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 طرب حشيش بحوزة عاطلين فى بسيون

Google+ Print
ضبط 3 طرب حشيش بحوزة عاطلين فى بسيون ضبط 3 طرب حشيش بحوزة عاطلين فى بسيون
ألقى ضباط مباحث مركز بسيون، القبض على عاطلين مقيمين بمنطقة قطور البلد التابعة لمركز قطور، وبحوزتهما 3طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور مركز بسيون بتمكن الرائد محمد الكردى رئيس مباحث بسيون، والقوة المرافقة له من ضبط "ا.م.م28سنة" عاطل، و"ا.م.ع 30سنة" عاطل وبحوزتهما 3طرب حشيش وزنت 750جراما.

باستجوابهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر لهما المحضر 5607 جنايات مركز بسيون لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365