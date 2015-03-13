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نيابة الشرقية تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير 3 أبراج ومحولات وتعطل حركة القطارات

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نيابة الشرقية تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير 3 أبراج ومحولات وتعطل حركة القطارات نيابة الشرقية تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير 3 أبراج ومحولات وتعطل حركة القطارات
طلبت النيابة العامة بالزقازيق تحريات "الأمن الوطنى" بشأن تفجير 3 أبراج ومحولات كهرباء بمركز الزقازيق أمس الخميس، ما تسببت فى سقوط الأسلاك الكهربائية على قضبان السكة الحديد وتعطل حركة القطارات.

وقررت النيابة الاستعلام من هيئة السكة الحديد عن التلفيات الواقعة على الهيئة جراء سقوط أسلاك أحد أبراج كهرباء الضغط العالى على قضبان السكة الحديد وحصر التلفيات والخسائر الناجمة، عن تعطل القطار رقم 1247 القادم من طنطا إلى الزقازيق.

وكلفت النيابة بمعرفة وكيلها عصام أيمن ورئاسة مديرها عمرو عبد العاطى تحت إشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، خبراء الأدلة الجنائية بالاشتراك والمفرقعات بإجراء المعاينة فى أماكن الانفجارات، وتحديد نوع المفرقعات كما كلفت مهندسى شركة الكهرباء بالقناة بحصر قيمة التلفيات.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بسماع دوى انفجار فى 3 أبراج كهرباء بمركز الزقازيق، وبالفحص تبين تفجير عبوة ناسفة أسفل برج ضغط عالى بالطريق العام "الزقازيق- ميت غمر" أمام قرية سيبة، ما تسبب فى تعطيل الحركة المرورية وتفجير محول بقرية صفيطة بمركز الزقازيق ومحول بطريق القنايات .
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