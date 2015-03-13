ضبط عاطل بـ1200 قرص مخدر فى كفر الزيات

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط عاطل بحوزته 1200 قرص مخدر بقصد الاتجار و13390جنيها من متحصلات البيع وأحالوه إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط "أ.س.ب" – 39 سنة عاطل - وبحوزته 1200 قرص مخدر و13390 جنيها و2 هاتف محمول واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر له المحضر 9979 جنايات مركز كفر الزيات لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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