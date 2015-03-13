ضبط عاطلين بحوزتهما "حشيش وأقراص مخدرة" فى طنطا

ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا، القبض على عاطلين بحوزتهما 26 قطعة حشيش و22 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ وهاتف محمول.

تلقى العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتمكن الرائد عمرو الحو رئيس المباحث والقوة المرافقة له من ضبط "م.ا.ا" 21 سنة عاطل - بحوزته 26 قطعة حشيش وزنت 100جرام وهاتف محمول ومبلغ و"أ.ا.م" - 36 سنة عاطل – بحوزته 22 قرصا مخدرا.

باستجوابهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر لهما المحضر 6697 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة العامة التحقيقات.