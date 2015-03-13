ضبط عاطلين بحوزتهما "حشيش وأقراص مخدرة" فى طنطا

ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا، القبض على عاطلين بحوزتهما 26 قطعة حشيش و22 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ وهاتف محمول.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتمكن الرائد عمرو الحو رئيس المباحث والقوة المرافقة له من ضبط "م.ا.ا" 21 سنة عاطل - بحوزته 26 قطعة حشيش وزنت 100جرام وهاتف محمول ومبلغ و"أ.ا.م" - 36 سنة عاطل – بحوزته 22 قرصا مخدرا.
باستجوابهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر لهما المحضر 6697 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة العامة التحقيقات.