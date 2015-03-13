ضبط 46 هاربا من 104 أحكام متنوعة فى حملة بأسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة مكبرة استهدفت قرى كوم أسفحت، الدورير، كردوس، أولاد الياس بمركز صدفا، تحت قيادة اللواء خالد شلبى، مدير إدارة البحث الجنائى، وعضوية ضباط مباحث المركز، وضمت مجموعات قتالية وأسفرت عن ضبط 46 هاربًا من تنفيذ 104 أحكام متنوعة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللوء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على 46 هاربًا محكومًا عليه فى (104) أحكام متنوعة منها 52 حكم حبس "جزئى ـ مستأنف" (38) غرامة جزئية ـ مستأنفة و14 مخالفة، وتحررت المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم .