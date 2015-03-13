ضبط عاطلين قبل ترويجهما "هيروين" فى ديرب نجم

تمكنت مباحث ديرب نجم، اليوم، من ضبط عاطلين قبل ترويجهما كمية من مخدر الهيروين على عملائهما، وتحفظت على المضبوطات تحت تصرف النيابة، برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد عصام عتيق رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيبين رمزى أبوزيد وأحمد عويضة، من ضبط " أحمد م إ" 25 سنة و"رضا ط ف" 17سنة– عاطلان مقيمان فى بندر الإبراهيمية وبحوزة كل منهما كمية من الهيروين، بقصد الاتجار، وتحرر لهما المحضر رقم 9607جنح المركز لسنة 2015 وإخطار النيابة العامة.