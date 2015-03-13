بالصور..مدير أمن القاهرة يتفقد سيارات النجدة الحديثة ويطلب سرعة الاستجابة للبلاغات

قالت مديرية أمن القاهرة، فى بيان أصدرته اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى تأمين المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بالجوانب الأمنية التى تهم المواطنين وتحقق لهم الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق فقد تلاحظ ورود عدد من الشكاوى عن تأخر استجابة شرطة النجدة بالقاهرة لبلاغات المواطنين خاصةً فى أعقاب ما تعرض له المقر الأساسى للمديرية بباب الخلق من أحداث ونقل العمل للمقر المؤقت للمديرية بطرة.

وتنفيذًا لخطة المديرية فى رفع كفاءة شرطة النجدة لما تمثله من أهمية قصوى فى التواصل مع المواطنين والاستجابة لبلاغاتهم واستغاثاتهم أكد البيان أن وزير الداخلية أمر بدعم شرطة النجدة بالقاهرة بـ10سيارات حديثة مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال بجانب زيادة خطوط الكول سنتر المخصصة لتلقى البلاغات من المواطنين والتى ستحقق طفرة ملحوظة فى سرعة الاستجابة لبلاغات النجدة على رقم 122 وتلقى أكبر عدد من الاتصالات فى ذات التوقيت، واستكمالاً لذلك فقد قام اللواء أسامة بدير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتفقد السيارات الجديدة والتى سيبدأ تشغيلها اعتبارًا من اليوم فى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

واجتمع مدير أمن القاهرة مع ضباط وأفراد دوريات شرطة النجدة وحثهم على بذل أقصى الجهد لتأمين المواطنين والاستجابة لبلاغاتهم واستغاثاتهم وطالبهم بالتعامل مع كافة المبلغين باعتبارهم أهلاً لنا يجب التعامل معهم من هذا المنطلق وحيث إن رجال الشرطة جزء من المجتمع وكل منا معرض لأن يقوم بالاتصال بشرطة النجدة عند الحاجة إليها لنجدته وإغاثته مما يجعل رئيس دورية النجدة واجهة مهمة لجهاز الأمن بصفة عامة وهى المحور الأساسى فى العمل الأمنى وقد أكد الضباط والأفراد على عزمهم بذل أقصى الجهد فى خدمة المواطنين وتعاهدوا على سعيهم إلى أن تنال الخدمة التى يقدمونها للمواطنين على رضائهم واستحسانهم فى الفترة المقبلة. من ناحيته أكد مدير الأمن حرص كافة أجهزة الوزارة على تقديم أقصى الدعم والإمكانيات لشرطة النجدة لرفع كفائتها بما يتناسب مع أحدث الوسائل المتاحة التى تمكنها من أداء واجبها فى خدمة المواطنين على الوجه الأكمل.



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عدد من سيارات النجدة بالقاهرة

مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير وقوات الأمن

سيارات شرطة النجدة بالقاهرة

مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير وسط قوات الأمن

اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة يلقى تعليماته لقوات الأمن