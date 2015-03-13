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أمير الكويت: نعي أهمية الشقيقة الكبرى مصر وقدرتها على حماية ما بها من استثمارات

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أمير الكويت: نعي أهمية الشقيقة الكبرى مصر وقدرتها على حماية ما بها من استثمارات أمير الكويت: نعي أهمية الشقيقة الكبرى مصر وقدرتها على حماية ما بها من استثمارات

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إن المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد المصري وبحث فرص الاستثمار المتعددة لمصر.

وأضاف الصباح – خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم فى المؤتمر الاقتصادي وبهذا المستوى يعكس المكانة الكبيرة التى تحتلها .

وترحم أمير الكويت على روح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن فكرة عقد هذا المؤتمر تمثل حكمة كبيرة وبعد نظر للمغفور له الملك عبدالله حينما دعا إلى عقد هذا المؤتمر فى يونيو من العام الماضي.

وأكد الأشقاء في مصر قاموا بجهود كبيرة من أجل نجاح المؤتمر، وأن الكويت تعى أهمية الشقيقة الكبرى مصر فى المحيطين الاقليمى والدولى وتعى حكمة قادتها وقدرتها على حماية ما بها من استثمارات.

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