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أمير الكويت يعلن توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر

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أمير الكويت يعلن توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر أمير الكويت يعلن توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إن بلاده توجه 4 مليارات دولار من أجل دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أمير الكويت - خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن معدلات النمو في ارتفعت بصورة كبيرة وهى تمثل الجهود التى بذلها الأشقاء في مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد الصباح أن نمو الاقتصاد المصري يبعث الأمل والسعادة للجميع وهذا النمو أكدته رئيسة البنك الدولي ، مشيراً إلى أن إشادة مديرة البنك الدولى بالاصلاحات المصرية دليل على وجود مناخ استثمارى جاذب لمصر.

وأضاف أمير الكويت أن قانون الاستثمار الجديد في مصر زاد من تحسن بيئة الاستثمار فيها.

وأكد أمير الكويت على دعم بلاده الامحدود للأشقاء فى مصر على جهودهم الكبيرة التى يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادى وخلق بيئة اقتصادية تجذب رؤوس الأموال.

وقال الصباح إن الكويت لها استثمارات في مصر منذ عشرات السنين وأنهم حريصون على استمرارها وزيادتها، مشيراً إلى وجود 100 شركة كويتية تعمل على أرض مصر في مناخ طيب ومناسب للنجاح.

 

 

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