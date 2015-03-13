نائب الرئيس الإماراتى: 4 مليارات دولار مساعدات لمصر

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى، إن الإمارات قدمت 14 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأن الإمارات قدمت مشروعات مختلفة في مصر خاصة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية.

وأضاف بن راشد - خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ – أن الإمارات تقدم 4 مليار دولار للاستثمار فى مصر، بحيث يتم إيداع 2 مليار يتم وضعها كوديعة بالبنك المركزي المصري.

وأكد نائب رئيس الإمارات أن وقوف بلاده مع مصر هو حبًا فى الشعب المصرى وأنهم لا ينتظرون عائداً من ذلك.