أستاذ تغذية: تجميد الفواكه وسلق بعض الأطعمة يفقدها قيمتها الغذائية

طرق خاطئة تفقد الطعام قيمتة الغذائية:

البخار أفضل طريقة لطهى الطعام:

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تتعدد طرق طهى الطعام، ولكن هناك بعض الطرق تتسبب فى فقدان الطعام لقيمته الغذائية.>يقول الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى قد يتبعها البعض تفقد الطعام قيمته الغذائية، كتجميد الفواكه والخضروات، الذى يؤدى إلى إذابة الفيتامينات المتواجدة به فى الماء، لافتا إلى أن تقشير أو تقطيع بعض الأطعمة يفقدها القيمة الغذائية لها، وتجميد اللحوم أيضا يؤدى إلى فقدها عددا كبيرا من الأحماض الأمينية الأساسية، اللازمة لبناء الجسم وتعويضه ما يفقد منه.>وأضاف حسونة أن استخدام الحرارة فى إعداد الطعام أو سلق بعض الأطعمة فى الماء، يفقدها القيمة الغذائية، وبالأخص الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب1وب2 وب3 وفيتامين سى، فتفقد قيمتها الغذائية سريعا، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لطهى الطعام هى السلق على البخار لأن الطعام فى هذه الحالة لا يفقد كمية كبيرة من القيمة الغذائية كما يحدث فى السلق.