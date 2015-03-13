"النور" بكفر الشيخ يوزع أول 400 شجرة فى "بيلا"

وزعت اللجنة الزراعية لحزب النور بكفر الشيخ أول 400 شجرة من أشجار التوت على الفلاحين بقرى الحوة وعثمان بمركز بيلا، ضمن حملة الحزب لزراعة 10 آلاف شجرة مثمرة من أشجار التوت.

وأوضح الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد لحزب النور، وأمين الحزب بالمحافظة، أن المشروع يأتى فى إطار الخطة الخدمية والعمل الاجتماعى.

وأشار سليم إلى أن اللجنة المشرفة على المشروع قامت بزراعة شجر التوت المثمر فى مدخل وعلى جانبى الطرق، موضحاً أن هذا النوع من الشجر يتميز بالإنتاجية العالية وجودة الثمرة، والخصائص الاقتصادية التى تسعى فى دعم الأسر الفقيرة والمرأة المعلية فى الريف عن من خلال المرحلة المقبلة للمشروع والتى سيتم خلالها توزيع دودة القز على الأسر الفقيرة لصناعة الحيرير الطبيعى.

وأضاف أمين مساعد "النور" أن المشروع سيغطى القرى الأكثر فقرا بالمحافظة من خلال مساعدة الأسر الفقيرة على إنتاج الحرير الطبيعى.

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