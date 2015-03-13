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محافظ الفيوم يفرض غرامة فورية 5 آلاف جنيه على سيارات البلوك الأبيض

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محافظ الفيوم يفرض غرامة فورية 5 آلاف جنيه على سيارات البلوك الأبيض محافظ الفيوم يفرض غرامة فورية 5 آلاف جنيه على سيارات البلوك الأبيض
أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، القرار رقم 106 لسنة2015 بشأن حظر دخول البلوك الأبيض إلى محافظة الفيوم إلا بتصريح من الجهات المختصة، وفى حال ضبط المخالفين يتم توقيع غرامة مالية فورية قدرها خمسة آلاف جنيه لصالح حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية على أن يتم صرف مكافأة بنسبة 10% للقائمين على الضبط .

كما قرر المحافظ بأنه فى حالة عدم سداد الغرامة يتم مصادرة البلوك لصالح الوحدة المحلية الواقع بدائرتها عملية الضبط وعرض السيارة على نيابة المرور المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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