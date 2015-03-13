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مسؤول فلسطيني يحذر من شروع متطرفين يهود بالصلاة العلنية في باحات الأقصى

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مسؤول فلسطيني يحذر من شروع متطرفين يهود بالصلاة العلنية في باحات الأقصى مسؤول فلسطيني يحذر من شروع متطرفين يهود بالصلاة العلنية في باحات الأقصى

المسجد الأقصى_أرشيفية

حذر مسؤول فلسطيني، اليوم، من خطورة شروع متطرفين يهود بالصلاة العلنية في باحات المسجد الأقصى، وأداء صلوات توراتية بشكل علني في باحات المسجد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

وعبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع في بيان صحفي له اليوم عن بالغ قلقه وإدانته للفتاوى الصهيونية المتطرفة التي تحث على أداء الصلوات التواراتية في باحات المسجد الأقصى ، وتنفيذ أول صلاة علنية في باحاته، مشيراً إلى أن هذا تطرف وانتهاك خطير لحرمة وقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعا رئيس دائرة شؤون القدس الأمة العربية والإسلامية جمعاء للنظر في خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى، وإلى حجم التهويد الممنهج والممارس بشكل يومي بحقه.

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