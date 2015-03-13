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“ليون” يلتقي وفد المؤتمر الوطني الليبي تمهيدًا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار

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“ليون” يلتقي وفد المؤتمر الوطني الليبي تمهيدًا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار “ليون” يلتقي وفد المؤتمر الوطني الليبي تمهيدًا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار

برناردينو ‬ليون

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، في مدينة الصخيرات المغربية، اليوم، لقاء مع وفد من المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته، وذلك تمهيداً لانطلاق جولة ثانية من الحوار متوقعة في وقت لاحق.

وتأتي محادثات ليون مع وفد المؤتمر العام المنتهية ولايته، والمجتمع المدني، في وقت كان مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، قد طلب من بعثة الأمم المتحدة، أمس الأول الأربعاء، تأجيل جولة الحوار، التي كانت مقررة الخميس، لمناقشة مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الجلسات السابقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

وبينما يعقد ليون هذه اللقاءات في ظل عدم تواجد وفد برلمان طبرق في الصخيرات، توقع المسؤول الأممي، وصول الأخير في وقت لاحق اليوم

وكان عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمد معزب، قال في تصريحات صحفية، إن “المبعوث الأممي أبلغهم أن المفاوضات ستنطلق اليوم الجمعة في انتظار وصول الطرف الآخر، في إشارة إلى وفد طبرق”.

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