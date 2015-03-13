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السيسى: الفضل فى انعقاد المؤتمر الاقتصادى يعود للملك الراحل عبدالله بن العزيز

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السيسى: الفضل فى انعقاد المؤتمر الاقتصادى يعود للملك الراحل عبدالله بن العزيز السيسى: الفضل فى انعقاد المؤتمر الاقتصادى يعود للملك الراحل عبدالله بن العزيز

الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السيسى

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بملوك ورؤساء الدول العربية التى ساندت وقدمت لها الدعم خلال الفترة الآخيرة، مشييراً إلى أن الفضل فى انعقاد المؤتمر الاقتصادى يعود لجلالة الملك الراحل عبدالله بن العزيز.

وأضاف الرئيس السيسى – خلال الكلمة التى ألقاها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ – إلى أن المؤتمر الاقتصادى يشهد مشاركة رفيعة المستوى وشديدة التميز، مشيراً إلى أن المصريين لمسوا دعم الأشقاء العرب لهم، وأنه يقدر جهود دولة الإمارات العربية فى دعم مصر.

وأعرب السيسى عن ترحيبه وشكره لكل من العاهل الأردنى وملك البحرين لوقوفهم الدائم بجانب مصر طوال الفترة الآخيرة.

وأكد الرئيس على أن دعم الاقتصاد المصري سيسهم في توفير فرص العمل واتاحة الفرص أمام الأجيال القادمة لحياة أفضل .

 

 

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