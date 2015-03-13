عبد الله بن زايد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي في شرم الشيخ

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في شرم الشيخ على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري “مصر المستقبل” كريستين لاجارد مادلين أوديت مديرة عام صندوق النقد الدولي ، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الرئيس التنفيذي لـ “مصدر” .

جرى خلال اللقاء استعراض نشاطات الصندوق مع مجموعة الشرق الأوسط وآسيا ، وعلاقاته مع دولة الإمارات ، وسبل دعم الاقتصاد المصري ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت كريستين لاجارد ان الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية ، معتبرة أن المؤتمر الاقتصادى يتيح الفرصة لمصر وشركائها في التنمية لتعميق الحوار حول أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصري.

وأضافت أن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” بشرم الشيخ يعد فرصة للحكومة المصرية لطرح ما تم إنجازه بالفعل وما يتم التخطيط له مستقبلا لمواجهة التحديات التي تواجهها.