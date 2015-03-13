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ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الدائم والداعم لتنمية واستقرار مصر

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ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الدائم والداعم لتنمية واستقرار مصر ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الدائم والداعم لتنمية واستقرار مصر

الأمير مقرن بن عبدالعزيز

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وقوف المملكة الدائم ، والمستمر والداعم لتنمية واستقرار جمهورية العربية الشقيقة وكل ما فيه خيرها وازدهارها ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح الأمير مقرن ، في تصريح لدى وصوله مدينة شرم الشيخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أن ترؤسه وفد المملكة يأتي في إطار حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء أن الأمير مقرن أبدى تمنيات الملك سلمان لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد وأنه على ثقة بأن حكمة الرئيس المصري عبدالفتاح سيكون لها أعظم الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر للارتقاء والنهوض بمسيرة الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف السامية التي عقد من أجلها.

وكان الأمير مقرن وصل إلى مدينة شرم الشيخ اليوم لترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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