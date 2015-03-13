السيسي: أدعو كافة الباحثين عن فرص جادة للاستثمار للتعرف على إمكانيات مصر

قال الرئيس ‏السيسي، إن ‏مصر‬ نموذج لنبذ العنف والتطرف و عنوان التسامح الديني، واستقرار المجتمع المصري هو استقرار للمنطقة ونسعي لبناء دولة عصرية تفخر بصناعة حضارتها.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح القمة الاقتصادية بشرم الشيخ : شعب ‫‏مصر‬ له أحلام مشروعة وطموحات مستحقة سنحولها بالعمل الدؤوب ومعاونة شركائنا إلى واقع ملموس، و نعمل على خفض نسبة البطالة بمصر بـ 10% بالسنوات المقبلة.

وواصل: وضعت مصر استراتيجية اقتصادية حتى 2030 تتمثل في عدة محاور، فمصر نافذة على العالم العربي وبوابة لإفريقيا وطريقاً نحو أوروبا.ووجه السيسي دعوة إلى كافة المؤسسات والشركات الباحثة عن فرص جادة وجديدة للاستثمار.